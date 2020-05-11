Все зависит от развития эпидемиологической ситуации

В России летний туристический сезон может начаться лишь в случае снижения развития коронавируса в регионах. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в данном вопросе главное соблюдать режим самоизоляции. Если следовать условиям карантина, некоторые регионы смогут самостоятельно принять решение о снятии ограничений.

"Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян", – цитирует "Финмаркет" интервью Чернышенко, данное телеканалу "Россия 24".

По его словам, туризм оказался самой пострадавшей индустрией во всем мире. Сейчас кабмин работает над новыми мерами поддержки отрасли.



"Это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, карантинные ограничения, которые введены по всему миру, могут привести к тому, что будет формироваться отечественный доступный "туристический продукт".

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, скорее всего, турсезон на полуострове в нынешнем году будет сорван. Хотя с 18 мая начнется постепенное возобновление работы различных предприятий и организаций Республики, то санатории, отели и пансионаты еще останутся закрытыми.

