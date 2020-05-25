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Следующим этапом снятия карантинным мер в столице станет запуск сферы бытовых услуг. С таким заявлением выступил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В интервью РИА "Новости" чиновник отметил, что современный мегаполис невозможно представить без тех благ, которые он предлагает. Именно поэтому следующая на очереди в плане открытия – сфера бытовых услуг.
Кроме того, в этой области работает большинство предприятий Москвы, уточняет "Царьград". Соответственно, их запуск благоприятно повлияет на экономику города.
В столице с 25 мая начнут работать 88 из 130 городских многофункциональных центров, напоминает RT. Кроме того, с понедельника горожанам будет разрешено пользоваться каршерингом, правда, арендовать машину нужно будет на срок не менее пяти дней, уточняет URA.RU.
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