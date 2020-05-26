Часть медиков получила положенные выплаты из-за заражения инфекцией

Более ста медиков погибли от коронавируса во время эпидемии в России, согласно данным от регионов, полученных на прошлой неделе. В Минздраве утверждают, что пока эти сведения необходимо дополнительно сверить с данными Фонда социального страхования и Списком памяти.

"На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек", – рассказала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медэкспертизы Людмила Летникова Интерфаксу.

Однако, согласно данным "Списка памяти", погибшими от коронавируса числятся почти в три раза больше медиков.

Как сообщается в исследовании Медиазоны, смертность среди медицинских специалистов от коронавируса в России почти в 16 раз выше, чем в других странах. В пример приводят Италию и Испанию, которые стали лидерами в мире по количеству заражений среди медперсонала, однако смертность среди них составила примерно 0,3%. У нас, утверждает издание, количество смертей среди медиков относительно всех случаев составляет 7%.

Также Летникова рассказала, что в настоящее время 823 медицинских работника получили положенные выплаты из-за заражения коронавирусом. На рассмотрении департамента находятся еще 5 тыс. обращений по данному вопросу.

Согласно последним данным, общее количество зараженных коронавирусом в России составляет 362 тыс. человек, из которых 3807 погибли.