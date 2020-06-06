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Доктор Мясников раскрыл необычную причину заражения COVID-19

Доктор Мясников раскрыл необычную причину заражения COVID-19
Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Иммунитет снижает постоянное беспокойство из-за страха заболеть

Когда человек постоянно переживает о том, что может заразиться, он находится в стрессе. Это может поспособствовать заражению коронавирусом. Такое заявление сделал телеведущий и доктор Александр Мясников. 

Мясников поведал о исследовании, в котором выяснилось, что напуганные лабораторные крысы болели дольше и чаще, чем те грызуны, чье спокойствие ничто не нарушало. 

Доктор рассказал в эфире "России 1", что стресс тратит гормоны, а поддерживать иммунитет организму уже не удается. 

"Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет", – отрезал Мясников. 

Доктор также призвал не верить мифам и непроверенной информации. 

Ранее Мясников рассказывал о странном поведении коронавируса. Телеведущий говорил о том, что инфекция из Китая поражает одних людей, но не трогает других. В чем причина этого, никто не знает. Однако Мясников не исключил, что все дело в генетики. 

Полина ИВАНОВА

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