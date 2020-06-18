Коронавирус покинул Крым

На полуострове не выявили ни одного случая заражения за сутки

Коронавирусная инфекция покинула Крым. За сутки на полуострове не выявлено ни одного случая заболевания. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов. Соответствующую запись он оставил на своей странице во "ВКонтакте". 

"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – написал Аксенов в социальной сети. 

Напомним, что всего на утро четверга, 18 июня, на полуострове зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 389 человек, 18 скончались.

Свежую статистику по коронавирусу смотрите в материале "Утро.ру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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