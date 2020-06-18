На полуострове не выявили ни одного случая заражения за сутки

Коронавирусная инфекция покинула Крым. За сутки на полуострове не выявлено ни одного случая заболевания. С таким заявлением выступил глава республики Сергей Аксенов. Соответствующую запись он оставил на своей странице во "ВКонтакте".

"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – написал Аксенов в социальной сети.

Напомним, что всего на утро четверга, 18 июня, на полуострове зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 389 человек, 18 скончались.

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