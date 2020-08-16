Свежая статистика по коронавирусу в России на 16 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 16 августа
Общее число заболевших в стране перевалило за 922 тысячи человек

Появились новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 16.08.2020. Число новых заболевших выросло на 4 969 человек. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 68 больных, а 3 557 граждан выздоровели. Всего инфекцию обнаружили в 84 регионах.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где коронавирусом заразились 688 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 163 случаями заболевания. 

Меньше всего новых заболевших выявлено в Чукотском АО – там инфекцию нашли лишь у 2 человек. 

Общее количество больных в России за все время распространения коронавируса доросло до 922 853. Болезнь унесла жизни 15 685 человек, а 732 968 вылечились от инфекции. 

Сейчас в стране готовят к массовому запуску в оборот вакцину от коронавируса. Первую партию уже выпустили. Стали известны первые сроки, когда россияне смогут привиться от COVID-19/ 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко созвонился с Путиным

Президенты двух стран обсудили ситуацию в Республике

Евросоюз наложил санкции на Белоруссию из-за выборов

Конкретно против кого введены рестрикции, пока неизвестно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей