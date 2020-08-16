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Появились новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 16.08.2020. Число новых заболевших выросло на 4 969 человек. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 68 больных, а 3 557 граждан выздоровели. Всего инфекцию обнаружили в 84 регионах.
Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где коронавирусом заразились 688 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 163 случаями заболевания.
Меньше всего новых заболевших выявлено в Чукотском АО – там инфекцию нашли лишь у 2 человек.
Общее количество больных в России за все время распространения коронавируса доросло до 922 853. Болезнь унесла жизни 15 685 человек, а 732 968 вылечились от инфекции.
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