Общее число заболевших в стране перевалило за 922 тысячи человек

Появились новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 16.08.2020. Число новых заболевших выросло на 4 969 человек. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 68 больных, а 3 557 граждан выздоровели. Всего инфекцию обнаружили в 84 регионах.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве, где коронавирусом заразились 688 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 163 случаями заболевания.

Меньше всего новых заболевших выявлено в Чукотском АО – там инфекцию нашли лишь у 2 человек.

Общее количество больных в России за все время распространения коронавируса доросло до 922 853. Болезнь унесла жизни 15 685 человек, а 732 968 вылечились от инфекции.

Сейчас в стране готовят к массовому запуску в оборот вакцину от коронавируса. Первую партию уже выпустили. Стали известны первые сроки, когда россияне смогут привиться от COVID-19/