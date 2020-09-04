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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу с коронавирусом. До этого инфекция у госслужащего протекала бессимптомно.
По сообщению информагентства Ansa, экс-главу правительства решили госпитализировать в миланскую клинику. У него появились некоторые симптомы коронавируса.
Жизни Сильвио Берлускони, по словам врачей, ничего не угрожает. Он пробудет в больнице некоторое время.
Позже стало известно, что врачи выявили у Берлускониначальную стадию двусторонней пневмонии. Политик будет проходить курс лечения.
Второго сентября появилась информация о том, что экс-премьер Италии заразился коронавирусом. Об этом сообщила газета La Repubblica.
Берлускони изолировался на собственной вилле,
находящейся в городе Аркоре. Он продолжал работать дистанционно.
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