Заболевшего коронавирусом Берлускони забрали в больницу

Ранее экс-премьер Италии проводил изоляцию на собственной вилле

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу с коронавирусом. До этого инфекция у госслужащего протекала бессимптомно.

По сообщению информагентства Ansa, экс-главу правительства решили госпитализировать в миланскую клинику. У него появились некоторые симптомы коронавируса.

Жизни Сильвио Берлускони, по словам врачей, ничего не угрожает. Он пробудет в больнице некоторое время. 

Позже стало известно, что врачи выявили у Берлускониначальную стадию двусторонней пневмонии. Политик будет проходить курс лечения. 

Второго сентября появилась информация о том, что экс-премьер Италии заразился коронавирусом. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Берлускони изолировался на собственной вилле, находящейся в городе Аркоре. Он продолжал работать дистанционно.

Анастасия ГОРЮНОВА

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