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Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены

Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
Фото: Утро.ру
Звезды обещают серьезные изменения в жизни сразу нескольким знакам Зодиака

Специально для "Утра" подробный гороскоп на март 2020 года составил астролог, нумеролог Олег Персидский.  

Овен

В марте Овнов будет тянуть на приключения и удовольствия, поэтому сейчас вполне вероятны новые романы, но скорее всего, они будут кратковременными. В начале месяца велика вероятность увеличения дохода. Если вы хотите, чтобы вам повысили зарплату, то сейчас самое время работать в этом направлении. Но нужно учитывать, что и расходы также увеличатся. Возможно вы купите сейчас то, о чем давно мечтали. В целом месяц хорош для коллективных мероприятий и расширения контактов. Овнам следует теплее одеваться, так как еще есть вероятность простудных заболеваний.

Телец

С наступлением весны Тельцы будут в хорошем расположении духа и приподнятом настроении, что не может не отразиться не только на общении с окружающими, но и на внешнем виде. Сейчас благоприятно сменить имидж и обновить гардероб. По гороскопу на март уТельцов много шансов встретить свою вторую половину. Вы будете пользоваться успехом у противоположного пола. Рекомендуется обратиться за поддержкой старших, ведь кто-то сможет оказать вам протекцию и помочь в рабочих делах. В марте вы будете фонтанировать новыми идеями и креативными проектами ,что поможет вам в решении текущих проблем. Также сейчас благоприятно завязывать полезные знакомства. Со здоровьем тоже в марте у Тельцов отличн – удастся избавиться от вредных привычек или изменить питание. 

Близнецы

При знакомстве с противоположным полом будьте аккуратны, так как есть вероятность, что у нового приятеля есть какая-то тайна, которую он предпочитает скрывать. В целом Близнецы будут не сильно откровенны со знакомыми и предпочтут уединение шумной компании. Если вы задумывались о смене работы или сферы деятельности, то настало удачное время для этого. В марте благоприятно путешествовать и заводить деловые контакты заграницей. В финансовом плане месяц обещает близнецам быть достаточно спокойным. Постарайтесь не перегружать себя в физическом и эмоциональном плане. 

Рак 

У одиноких Раков в марте 2020 г. есть вероятность познакомится с интересным человеком через общих друзей или в интернете. У семейных представителей знака может быть конфликт с партнером из-за ревности .У представителей этого звездного созвездия получится завязать много новых деловых контактов, но не следует слепо верить всем обещаниям потенциальных партнеров: в марте высока вероятность быть обманутым. Также вы можете узнать что-то, что от вас скрывают. Финансовые операции могут оказаться вполне удачливыми и в целом финансовое положение Раков будет вполне благополучным. Но в делах могут ждать задержки в оформлении документов и другие проволочки. Состояние здоровья не вызывает опасения, постарайтесь только избегать стрессов. 

Лев

В марте личная жизнь Львов может быть связана с карьерой. Возможно это будет помощь со стороны партнера в работе или совместное предприятие. Если вы все еще одиноки и хотите встретить свою вторую половину, то у вас это получится, не бойтесь проявлять инициативу. Если же нет, то всё ограничится небольшой интрижкой. .Сейчас хороший период для начала своего бизнеса. Вы будете открыты к диалогу и советам, что поможет вам в любом начинании. Во второй половине месяца некоторое беспокойство могут принести дела, связанные с совместными финансами или уплатой налогов. Март – хорошее время для увеличения дохода или зарплаты. В этом месяце Львы могут позволить себе потратить больше обычного. Первый месяц весны подходит, чтобы вплотную заняться состоянием своего здоровья: пройти обследование, например. 

Дева

У одиноких Дев возможен роман с иностранцем. В семье вас ждет гармония и понимание.В марте Дев ждет много мелкой работы, требующей внимания и точности. В этом месяце возможны командировки и обучение. Вы будете особенно дипломатичны, что позволит найти общий язык с начальством и продвинуть свои идеи, что хорошим образом скажется на вашем финансовом состоянии. Хороший доход ожидается от бизнеса, особенно если он будет связан с заграничными партнерами.Обратите внимание на стояние своего здоровья: пройдите необходимые обследования и диспансеризацию. Обратите внимание на здоровье пищеварительной системы. 

Весы

Март не лучшее время для начала личной жизни. Возможно в чем-то недовольны собой, что и останавливает вас от романтических знакомств. Семейных Весов в отношениях с супругом ждет не самый спокойный месяц. В марте 2020 Весы будут больше времени уделять отдыху нежели работе. Тем не менее сейчас есть все шансы хорошо зарекомендовать себя перед начальством или получить прибавку к зарплате. Если вы хотите сменить работу или открыть свой бизнес, то сейчас для этого подходящее время. Хорошая прибыль может быть от совместных предприятий. Следите за состояние сердца и сосудов. 

Скорпион

Согласно гороскопу на март Скорпионы станут более чувственными, они могут ощутить большую необходимость в душевном и физическом взаимопонимании с партнером. У семейных представителей знака отношения будут довольно гармоничными. Если вы все еще одиноки, то сейчас есть все шансы встретить свою вторую половину.  Удачными будут сделки с недвижимостью. Возможно, вы будете заняты ремонтом или обустройством быта. Вполне вероятно, что в марте вам придется много работать из дома. Месяц хорошо подходит для работы с документами. Финансовое положение будет хорошим. Следует бережно относиться к суставам и костям. Избегайте пищевого отравления.  

Стрелец 

Одиноким Стрельцам следует быть аккуратнее в вопросах личной жизни. Возможно, человек, на которого вы возлагаете большие надежды, не оправдает их. У семейных представителей знака в отношениях возрастет чувственность и страсть, но возможно, что вы будете беспочвенно ревновать.Если вы задумывались об открытии своего дела, то сейчас все должно получиться, особенно если вы это сделаете вместе с кем-то из родственников. В целом сейчас благоприятно начинать новые проекты. В марте вас ожидает много деловых поездок и командировок. Есть опасность набрать лишние килограммы. Также стоит поберечь печень. 

Козерог

Март 2020 для Козерогов – месяц развлечений и удовольствий. У одиноких представителей знака может завязаться краткосрочный роман. Если вы в отношениях, то месяц будет довольно чувственным, наполненным приятными событиями. В начале месяца Козероги могут начать поиски более высокооплачиваемой работы, способов увеличения прибыли от бизнеса или новых источников дохода. Заполняя документы, будьте особенно внимательны: есть вероятность совершить ошибку. Постарайтесь не тратить много .Козерогам угрожает стресс и усталость, постарайтесь больше отдыхать. 

Водолей

Одиноких Водолеев ждет знакомство, которое можете перерасти в серьезные отношения. Семейным Водолеям рекомендуется уделять своей второй половинке больше внимания. В начале марта родившиеся под этим созвездием будут уверены в себе и поэтому смогут фонтанировать новыми идеями. Однако продвижение в делах ждет, если вы будете что-то делать в реальности, а не только теоретизировать. Март – хороший месяц для поиска работы и проведения собственной рекламной кампании. В финансовом плане время очень успешное, вы можете сделать крупную покупку. В марте есть вероятность обострения хронических заболеваний.  

Рыбы

В марте есть вероятность того, что кто-то из прошлого вновь возникнет в вашем поле зрения. Постарайтесь извлечь правильные уроки из старых ошибок. Сейчас хорошее время, чтобы завершить конфликты, которые у вас есть. Одиноких Рыб ждут новые отношения. А у тех, кто в отношениях, могут быть ссоры и недопонимания. По гороскопу на март 2020 г. , Рыбы будут заниматься не только своей обычной работой, что может всерьез нервировать их. Лучше не начинать ничего нового сейчас, а сосредоточится на выполнении существующих задач. Финансовое положение обещает быть хорошим. В марте Рыбы могут лениться регулярно уделять внимание спорту, скооперируйтесь с кем-нибудь из друзей для мотивации. 

Таков был подробный гороскоп  для всех знаков Зодиака. Ранее "Утро" публиковало подробный славянский гороскоп на март 2020 г. в котором рассказало чего ждать от первого месяца весны. 

Рина КРАСНОВА

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