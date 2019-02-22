Бесплатно и эффективно: найден самый простой способ снизить давление

Метод связан с простыми физическими нагрузками

Австралийские ученые выяснили, что 30 минут утренней прогулки положительно влияют на кровяное давление. Особенно заметен был эффект у людей пожилого возраста, которые вели малоподвижный образ жизни или страдали от избыточного веса. Стоит отметить, что результаты мужчин и женщин отличаются друг от друга.

Такие данные были получение в ходе испытания с участием 67 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет. Все они имели проблемы с весом и не привыкли к постоянным физическим нагрузкам.

Испытуемые на себе проверили три сценария активности. Первый предлагал провести час сидя, а затем в течение 30 минут позаниматься ходьбой на беговой дорожке с умеренной интенсивностью, а после провести ещё 6,5 шесть часов в сидячем положении. Второй сценарий начинался с часа сидения и 30-минутной прогулки, а затем подопытный занимался ходьбой ещё три минуты каждые полчаса. Третий сценарий был прост: весь день предписывалось провести сидя, без каких-либо упражнений.

Исследование проводилось в контролируемой лабораторной среде, питание всех пенсионеров было одинаковым. Специалисты измеряли уровень их артериального давления и адреналина несколько раз в течение 8 часов каждый день.

После ученые проанализировали данные и установили: верхнее давление участников эксперимента было снижено в тот день, когда они "гуляли" по дорожке утром.

Самое сильный эффект наблюдался у женщин, причем лучший результат был зафиксирован в день, кода они двигались не только утром, но и каждые полчаса. А вот у мужчин давление снижалось одинаково, вне зависимости от того, прерывали ли они свой отдых на короткие "прогулки", или нет. Связать нагрузки с гендерной принадлежностью ученым предстоит в будущих работах.

Авторы исследования подчеркивают, что эффект от утренних занятий сравним с эффектом, который оказывают препараты для снижения давления. Еще регулярные физические нагрузки помогают пожилым людям снизить риск развития болезни Альцгеймера и отсрочить старение сердца.