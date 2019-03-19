Хроническую усталость победит особая диета

Взбодриться возможно, решив проблему с щитовидной железой

По оценкам специалистов, от синдрома хронической усталости страдают около 17 миллионов человек по всему миру. Еще столько же людей просто не замечают этого заболевания, но чувствуют постоянный упадок сил, головные боли, бессонницу и мышечные спазмы. Ученые из Испании и Нидерландов нашли способ справиться с этим недугом.



Эндокринологи уверены, что диета с высоким содержанием йода способна помочь – передает Frontiers. Так как синдром связан с проблемами щитовидной железы, то нужно восполнять запасы йода в организме.

К таким выводам специалисты пришли после сопоставления симптомов хронической усталости и болезней, связанных с щитовидкой. Проведенные анализы крови пациентов с разными диагнозами подтвердили эту догадку.

Значит, диета с повышенным содержанием йода вернет пациентов, живущих с СХУ к нормальной, "бодрой" жизни. Восполнить дефицит этого вещества поможет клубника, чернослив, треска, креветки, индейка, картофель и морская капуста.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рекомендуют добавить к этому списку продукты, содержащие витамины группы В, магний и L-карнитин.

Витамины группы В можно получить из рыбы, курицы, яиц, бобов, бананов и орехов.

Магнием богаты орехи, греча, шоколад и овсянка.

L-карнитин есть в баранине, говядине, козьем сыре, селедке, молоке, грибах.





Отличным помощников в борьбе с синдром, как это ни странно, станут физические нагрузки. Но занятия спортом не должны быть очень интенсивным.

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