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Страшное открытие: привычный напиток ведет к раку

Фото: pixabay.com
Риски заболеть у любителей взбодриться повышаются

Американские ученые выяснили, что употребление 2 и более чашек черного кофе влияет на рак легких. Если раньше говорили о пользе этой бодрящей жидкости при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистых недугов и онкологии, то теперь врачи считают иначе.

Специалисты уверены – ежедневное употребление кофе может увеличить риск заболевания раком легких.

Как передает Livescience, в новом исследовании международная группа ученых проанализировала результаты 17 научных работ, которые включали данные о 1,2 миллиона людей, проживающих в США и Азии.

Исследователи обнаружили: у некурящих людей, которые пили две или более чашки кофе в день, риск развития рака легких возрастал на 41%. Ученые отметили, что причинно-следственная связь до конца непонятна. Однако специалисты полагают, что пагубное влияние кофе на организм провоцирует не кофеин, а процесс обжарки кофейных зерен.

Также ученые выяснили, что употребление кофе не было связано с повышенным риском развития рака кишечника у мужчин и женщин. И обнаружили связь употребления кофе с более низким риском развития рака молочной железы у женщин.

Дарья ПЕТРОВА
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