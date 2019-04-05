Прямо над Россией: Нибиру бесчинствует в московском небе

Уфологи предупредили россиян о надвигающейся опасности

Бессмысленно искать инопланетный разум в глубинах космоса – пришельцы уже здесь, прямо над нашей столицей.

В небе над Москвой Нибиру устроила настоящее световое шоу. Пользователи Сети решили, что это гало, однако уфологи предупреждают, что это – таинственная Планета Х. И это не первое явление "звезды смерти" в московских небесах: ранее Нибиру засветилась в Подмосковье. Очевидцы рассказывали о том, что видели целых 2 Солнца, при этом конспирологи считают, что такое происходит из-за того, что Планета Х захватывает наше светило.

На новой фотографии, представленной в Сети, вокруг Солнца можно увидеть четко выраженный ореол, который можно охарактеризовать, как "солнечное гало". Однако это оптическое явление обычно наблюдается в холодную погоду, а отнюдь не теплой весной, напоминают эксперты. Помимо этого, на снимке оказался запечатлен какой-то неизвестный светящийся объект, яркость которого сравнима с самим Солнцем. Вероятно, в кадр случайно попал корабль пришельцев, поверхность которого случайно отразила солнечный свет.

Ученые уверяют, что инопланетяне с Нибиру не посещали Землю, и сомневаются в существовании "звезды смерти", однако конспирологи считают, что наша планета может прекратить свое существование уже к концу апреля, отмечает Vista News.