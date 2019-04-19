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Невероятно: режим питания может убить

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОбезболивающие оказались опасны
Поздний ужин вреден для здоровья

Ученые из Бразилии выяснили, что риск умереть от сердечного приступа возрастает, если человек питается, не соблюдая определенный режим, например, пропускает завтрак, а перед сном наедается. 

В эксперименте приняли участие 113 пациентов в возрасте до 60 лет. У всех них диагностировали инфаркт миокарда. Они прошли опрос, в котором указали, едят ли они утром и как поздно принимают пищу вечером. Оказалось, что завтрак пропускали 58 процентов добровольцев, а поздно ужинали 51 процент.

Отказ от утреннего приема пищи и переедание на ночь повышает риск повторного инфаркта, стенокардии и приближает дату смерти – передает MedicalXpress.

По словам ученых, правильное питание является эффективным способом улучшения состояния больного. Перерыв между приемом пищи и сном должен быть не менее двух часов, а завтрак – состоять из молочных продуктов, углеводов и фруктов. 

Также опасность для здоровья могут представлять некоторые продукты, например, фастфуд и мясо. Особенно вредны в мясе вещества, которые образуются в процессе обработки на открытом огне. При регулярном употреблении повышается риск возникновения рака поджелудочной желез и рака груди – сообщает "Вечерняя Москва". 

Среди напитков вредным оказалось молоко. У его любителей отмечается риск развития раковых болезней, аллергических реакций и астмы. Специалисты предлагают вместо коровьего молока пить кокосовое и миндальное – пишет VistaNews.ru.

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Дарья ПЕТРОВА
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