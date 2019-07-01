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Для молодости и красоты: эти продукты нужно есть после 40 лет

Фото: www.globallookpress.com
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Врачи предупреждают: после 40 лет организм меняется и начинает усваивать пищу совершено по-другому, к тому же замедляется обмен веществ. Именно поэтому важно следить за рационом питания. Более того, стоит есть продукты, способные сохранить здоровье, молодость и красоту.

Брокколи – один их таких овощей. В нем много клетчатки, есть фолиевая кислота, витамины С и А, а также кальций. Благодаря им снижается уровень холестерина, улучшается работа всех систем организма. Также брокколи способен снизить риск развития рака.

После 40 лет стоит включить в обычный рацион чернику – в этой ягоде мало калорий и много пользы: витамины К и С, клетчатка, антиоксиданты и много питательных веществ. Также черника снижает риск сердечных болезней, улучшает память и зрение.

Людям после 40 лет также нужно иметь в рационе такие жирные виды рыб, как лосось, скумбрия, сардины. Эти продукты помогут предотвратить сердечный приступ, инсульт, болезни сердца и сосудов. Все из-за того, что жирная рыба богата витамином D, белком, жирными кислотами – пишет "МедикФорум".

Обычный картофель можно заменить на сладкий – батат. Он богат антиоксидантами, оказывает противовоспалительный эффект, а также регулирует уровень сахара в крови. Это делает батат идеальным продуктом для борьбы с диабетом и онкологией.

Также стоит употреблять в пищу помидоры, богатые витаминами и антиоксидантами. Содержащийся в них ликопин поможет предотвратить хронические заболевания.

На замену белой муке лучше взять цельнозерновую. В ней много минералов, витаминов группы В, клетчатки – это позволяет регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и давление. Также изделия из цельнозерновой муки помогут пересекшим 40-летний рубеж держать себя в форме.

Дарья ПЕТРОВА
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