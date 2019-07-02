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Без лекарств: назван простейший способ улучшить потенцию

Фото: www.globallookpress.com
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Здоровый сон поможет справиться с деликатной проблемой

Датские ученые выяснили, что недосып снижает половое влечение и ухудшает качество семенной жидкости. Такой вывод был сделан после исследования факторов, которые влияют на сексуальное желание мужчин.

В результате стало известно, что представители сильного пола, которые спали меньше 7 часов, страдали от импотенции. Такие же результаты были выявлены у мужчин, ложащихся в кровать после 23:30. Чересчур длительный сон тоже оказался не так уж и полезен. У тех, кто спал более 8 часов, ухудшалось качество семенной жидкости.

Стоит отметить, что половое влечение зависит также от биологических, психологических и социальных факторов. Гормоны оказывают огромное влияние на либидо, поэтому уменьшающееся с возрастом количество тестостерона приводит к ослаблению сексуального желания. Нередко проблемы с потенцией появляются из-за усталости или стресса, – пишет VistaNews.

Американские ученые подтверждают исследования датских коллег – нехватка сна действительно плохо влияет на потенцию. Поэтому врачи рекомендуют спать не менее 8 часов и отправляться в кровать до полуночи. 

Дарья ПЕТРОВА
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