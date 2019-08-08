Без психолога: как побороть стресс самостоятельно

Самое главное – не зацикливаться на ситуации

Специалисты разработали несколько советов, которые помогут жителям мегаполисов справиться со стрессом и восстановить душевное равновесие.

Уточняется, что стресс предназначен для повышения сопротивляемости психики к неблагоприятным факторам. То есть навсегда избавиться от этого состояния не получится, зато можно повысить собственную стрессоустойчивость – это поможет быстрее восстанавливать душевное равновесие после критической ситуации, – сообщает "ФедералПресс".

В процессе преодоления стрессовых состояний важно использовать внутренние и внешние ресурсы. К внутренним ресурсам относятся знания, способности, опыт, модели конструктивного поведения, которые позволяют быть более стрессоустойчивыми.

Также можно попробовать снизить значимость ситуации, это изменит отношение к ней, – пишет "Вечерняя Москва".

Внешними ресурсами для борьбы со стрессом являются люди, природа и увлечения. Важно также заботиться о полноценном сне и питании, заниматься спортом и делать дыхательную гимнастику.