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Найдена основная причина развития рака

Найдена основная причина развития рака
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПопулярные напитки повышают риск развития рака
Вредная привычка может влиять на онкологические заболевания

Американским ученым удалось выяснить, что основным фактором развития плоскоклеточного рака шеи и головы является курение.

По мнению специалистов, именно сигаретный дым способен влиять на здоровые клетки, которые окружают опухоль. В результате, клетки перепрограммируются – это стимулирует развития опасной болезни. Получается, что вредная привычка провоцирует развитие онкологии, влияя на белок МСТ4, - пишет MedicalXpress.

"ФедералПресс" сообщает, что открытие поможет в борьбе с раковыми заболеваниями. На сегодняшний день рак головы и шеи является одним из самых распространенных.

Ранее "Утро" рассказало о первых признаках рака, которые можно заметить еще до похода к врачу.

Дарья ПЕТРОВА
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