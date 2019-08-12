Найдена основная причина развития рака

Вредная привычка может влиять на онкологические заболевания

Американским ученым удалось выяснить, что основным фактором развития плоскоклеточного рака шеи и головы является курение.

По мнению специалистов, именно сигаретный дым способен влиять на здоровые клетки, которые окружают опухоль. В результате, клетки перепрограммируются – это стимулирует развития опасной болезни. Получается, что вредная привычка провоцирует развитие онкологии, влияя на белок МСТ4, - пишет MedicalXpress.

"ФедералПресс" сообщает, что открытие поможет в борьбе с раковыми заболеваниями. На сегодняшний день рак головы и шеи является одним из самых распространенных.

Ранее "Утро" рассказало о первых признаках рака, которые можно заметить еще до похода к врачу.