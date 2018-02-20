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Россияне по глупости остались без пенсий

Кадр из мультфильма &amp;#34;Сказка о рыбаке и рыбке&amp;#34;
продолжениеПенсионеров порадуют в День дурака жалкой подачкой
Досрочный перевод средств между НПФ оставил людей без накоплений

Миллионы российских граждан в прошлом году лишились пенсионных накоплений. Это произошло из-за того, что они не вовремя решили перейти из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Причина допущенной ошибки в том, что люди попросту не знали, как работает система начисления пенсий.

Согласно предварительным данным Пенсионного фонда РФ, в 2017 г. заявления о переводе пенсионных накоплений в другой фонд подали 5,8 миллиона человек. Но судя по всему, подавляющее большинство из них не были осведомлены о том, что если гражданин совершает подобный переход чаще одного раза в пять лет, то его пенсионные накопления переводятся без учета всего или части инвестиционного дохода.

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Выяснилось, что из почти 6 миллионов человек необходимый пятилетний срок в одном НПФ выдержали всего 23,7 тысячи. А остальные 99,6% в результате собственного незнания лишились денег, сообщают "Мои года".

Если гражданин меняет фонд раньше, чем через пять лет после оформления, его накопления переводятся с частичной или полной потерей дохода, отмечает URA.RU. О таких неприятных последствиях необдуманного шага предупреждают россиян и в ПФР, и в самих негосударственных пенсионных фондах. Но их редко слушают.

Как правило, решение о смене НПФ люди принимают под воздействием рекламы. Услышав, что другой фонд обещает более высокий процент дохода от инвестиций пенсионных средств, граждане становятся его клиентами, не оглядываясь на прошлое.

Существует и другая причина. Многие досрочно расторгают договор с НПФ в том случае, если он не приносит доходов или эти доходы минимальны. В этом случае потери от досрочного расторжения контракта будут не такими заметными.

Доходность НПФ сильно отличается. По сведениям ПФР, совокупная доходность от негосударственных фондов за девять месяцев прошлого года составила 3,2% годовых.

Для сравнения: частные управляющие компании и ВЭБ (который распоряжается доходами "молчунов") принесли своим клиентам доход почти 9% годовых. Но это не значит, что все НПФ плохо работают. Одни из них демонстрируют хорошие результаты, другие нулевые, а 3,2% – это среднее арифметическое.

Именно такая неравномерность и заставляет клиентов НПФ постоянно думать о том, кому лучше доверить свои деньги. В целом же инвестиционная деятельность самых крупных НПФ приносит клиентам более высокий доход, чем ВЭБ. Результаты первых 20 компаний колеблются от 9,55 до 14,1% дохода в год.

Эксперты советуют гражданам взвешенно подходить к вопросу о размещении своих пенсионных сбережений. А в ВЭБ не так давно предложили принять закон, информирующий граждан о последствиях досрочного перевода средств между НПФ.

"Что нас настораживает: в 2019 году мы можем увидеть достаточно большой отток (пенсионных накоплений). Принципиально важно на законодательном уровне принять закон об информировании наших пенсионеров, что они будут терять большую часть дохода при переходе в НПФ, в некоторых случаях до 20%", – заявил первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Андрей ФИЛАТОВ
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