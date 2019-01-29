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НЛО-сигарета напугала американцев

Фото: pixabay.com
продолжениеВ Антарктиде разбился инопланетный объект
Неопознанный летающий объект появился в небе во время северного сияния

Сигарообразный НЛО заметили множество очевидцев. Инцидент произошел 15 января. Странный объект свидетели так и не смогли опознать, не на шутку испугавшись необычного явления.

Сторонники конспирологических теорий утверждают, что во время северного сияния люди увидели настоящих пришельцев, передвигавшихся на корабле сигарообразной формы. НЛО удалось зафиксировать камерам LiveCam, которые записывали природное явление, сообщается на сайте Ufosightingshotspot.blogspot.com.

По словам очевидцев, загадочный объект летел с высокой скоростью и был гигантских размеров. Его истинная природа неизвестна.

НЛО завораживают и пугают людей по всему миру. Ранее в январе летающие тарелки удалось сфотографировать в России. "В 7 утра в небе над Ростовом замечены два странных объекта, состоящих каждый из трех точек. Они быстро перемещались в западном направлении. Что это?" – задался вопросом уфолог-любитель. Некоторые пользователи Сети предположили, что в темноте светились огоньки квадрокоптеров.

Людмила ФОКАНОВА
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