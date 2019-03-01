Развеяны мифы о повышенном давлении

Простые рекомендации помогут сохранить здоровье

Неустойчивая весенняя погода часто приводит к скачкам давления, однако следует помнить, что проблему гипертонии окутывает множество заблуждений.

Во-первых, многие считают, что предрасположенность к высокому давлению передается по наследству. Но это не так: до 90% случаев гипертонии относятся к так называемой первичной артериальной гипертензии, не имеющей ничего общего с генетикой.

Лишний вес, злоупотребление спиртным, курение – вот факторы риска, которые увеличивают вероятность развития этого недуга. Любители соленой еды, ведущие малоподвижный образ жизни также могут столкнуться с повышением давления, отмечает medportal.ru.

Впрочем, гипертония может развиться и на фоне болезней почек, нарушения гормонального баланса, травм головы, опухолей головного мозга, а также употребления целого ряда лекарств.

Еще один миф заключается в том, что при повышении давления не обязательно обращаться к врачу. Это не так: скачки артериального давления разрушают мелкие артерии и нарушают работу почти всех органов. Все это с течением времени может привести к инсульту, инфаркту миокарда, сердечной и почечной недостаточности и даже слепоте.

Распространено мнение, что головная боль является непременным симптомом высокого АД, однако гипертония может развиваться и без таких симптомов, как "мушки" перед глазами и тяжесть в голове. Чтобы выявить эту опасную болезнь, необходимо периодически измерять давление.

Одно из самых опасных заблуждений заключается в том, что лекарства необходимо пить только тогда, когда давление повысилось. Однако врачи советуют не прекращать лечения и в тот период, когда состояние здоровья нормализовалось.