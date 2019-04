Неуловимое легендарное чудище попалось военным

Найдено доказательство существования снежного человека

Полумифическое существо йети, оно же снежный человек, существует на самом деле. В этом уверены индийские военнослужащие, обнаружившие его следы.

Отпечатки стоп были найдены в Гималаях недалеко от базового лагеря. Там 9 апреля находилась экспедиторская группа армии Индии, которая заметила следы необычного размера 32 на 15 дюймов (примерно 81x38 см), которые были в чем-то похожи на человеческие.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 апреля 2019 г.

"Этот неуловимый йети раньше видели только однажды – в Национальном парке Макалу-Барун", – сообщили военные в Twitter.

Новость и снимки вызвали ажиотаж в Сети. Пользователи принялись рассуждать о том, насколько подлинными являются доказательства военных.

"Может быть, есть более простое объяснение?", – написал Siddharth Singh. Он выдвинул свою версию происхождения следов, показав ее на фото. Многие пользователи оценили его идею по достоинству.

Can there possibly be a simpler explanation? pic.twitter.com/fqIuV0Q9Ri — Siddharth Singh (@siddharth3) 29 апреля 2019 г.

Пользователь Amit тоже решил поделиться своим "доказательством". Он опубликовал следы с высокогорного перевала Дарва, соединяющего долины Ганготри и Ямунотри. По его версии, на них снимке запечатлены следы йети. Хотя более вероятно, что это такая тонкая ирония в адрес военных, а следы принадлежат ему.

Those asking for proof of Modiji ever going to Himalayas, here's the proof. I clicked his footprints.👇



Photos are from a high altitude pass (Darwa Pass) connecting Gangotri valley to Yamunotri valley through old pilgrim route. Enroute falls Dodital, birth place of lord Ganesha. pic.twitter.com/GE2xQU9pXk — Amit Tyagi (@hiambuj) 30 апреля 2019 г.

Siju Narayan опубликовал фото с прогулки в Мумбаи. По его словам, на нем тоже можно увидеть йети, если очень сильно постараться.

Meanwhile yesterday, somewhere in Mumbai, my Yeti came out for a solitary walk....😋 pic.twitter.com/Yk2VtXhOc5 — Siju Narayan (@siju_narayan) 30 апреля 2019 г.

Существование снежного человека всегда считалось легендой, рожденной плодом фантазии людей, как это бывает, например, в случае с очевидцами НЛО и "зеленых человечков". Большинство ученых в него не верило в отличие от простых людей. По рассказам очевидцев, снежный человек представляет собой очень высокое (от трех метров и выше) антропоморфное создание с более плотным и мускулистым телосложением. У него более длинные руки и вытянутый череп, на всем теле есть густой волосяной покров.