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Неуловимое легендарное чудище попалось военным

Кадр youtube.com
Найдено доказательство существования снежного человека

Полумифическое существо йети, оно же снежный человек, существует на самом деле. В этом уверены индийские военнослужащие, обнаружившие его следы.

Отпечатки стоп были найдены в Гималаях недалеко от базового лагеря. Там 9 апреля находилась экспедиторская группа армии Индии, которая заметила следы необычного размера 32 на 15 дюймов (примерно 81x38 см), которые были в чем-то похожи на человеческие.

"Этот неуловимый йети раньше видели только однажды – в Национальном парке Макалу-Барун", – сообщили военные в Twitter.

Новость и снимки вызвали ажиотаж в Сети. Пользователи принялись рассуждать о том, насколько подлинными являются доказательства военных.

"Может быть, есть более простое объяснение?", – написал Siddharth Singh. Он выдвинул свою версию происхождения следов, показав ее на фото. Многие пользователи оценили его идею по достоинству.

Пользователь Amit тоже решил поделиться своим "доказательством". Он опубликовал следы с высокогорного перевала Дарва, соединяющего долины Ганготри и Ямунотри. По его версии, на них снимке запечатлены следы йети. Хотя более вероятно, что это такая тонкая ирония в адрес военных, а следы принадлежат ему.

Siju Narayan опубликовал фото с прогулки в Мумбаи. По его словам, на нем тоже можно увидеть йети, если очень сильно постараться.

Существование снежного человека всегда считалось легендой, рожденной плодом фантазии людей, как это бывает, например, в случае с очевидцами НЛО и "зеленых человечков". Большинство ученых в него не верило в отличие от простых людей. По рассказам очевидцев, снежный человек представляет собой очень высокое (от трех метров и выше) антропоморфное создание с более плотным и мускулистым телосложением. У него более длинные руки и вытянутый череп, на всем теле есть густой волосяной покров.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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