Определена неожиданная причина раннего старения мозга

Лишние съеденные 650 килокалорий провоцируют развитие деменции

Проведя 200 исследований, австралийские ученые выяснили, что за последние 50 лет люди стали больше есть и ежедневно превышают норму килокалорий. Из-за этого увеличивается риск появления ожирения и диабета, а также разрушается мозг.

Функции серого вещества снижаются от привычки питаться нездоровой едой и длительного отсутствия спорта. Такой образ жизни может привести к деменции. Здоровье мозга ухудшается на несколько лет раньше, чем специалисты считали ранее. А когда человек достигает среднего возраста, то исправить ущерб от нездорового питания уже невозможно, говорится в статье Medicalxpress.

Исследователи отметили, что навредить мозгу можно обычным походом в ресторан фастфуда. Гамбургер, газировка и картошка фри содержат в себе примерно 650 опасных килокалорий.

Ученые опасаются того, что 30% людей в мире уже страдает от лишнего веса, а через десять лет у 10% населения планеты будет диабет.