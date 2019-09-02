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Рецепты на зиму: как законсервировать кабачки просто и вкусно

Рецепты на зиму: как законсервировать кабачки просто и вкусно
Фото: pixabay.com
Необычный вкус закуске придаст ананасовый сок

Конец лета – самое время делать закрутки на зиму. Кроме огурцов и помидоров можно заготовить и другие овощи. Например, кабачки на зиму можно приготовить с добавлением ананасового сока – это сделает их похожими на экзотический фрукт.

Рецепт кабачков "а-ля ананасы"

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 кг
  • Ананасовый сок – 350 мл
  • Сахар – 100-125 гр
  • Лимонная кислота – 2/3 ч. л.
  • Ванилин – на кончике ножа

Этапы приготовления:

  1. Кабачок нужно разрезать на две части, удалить семена. Затем нарезать поперек, чтобы получились полукольца.
  2. Смешать сахар, сок, лимонную кислоту и ванилин. Поставить на огонь и прогревать до полного растворения сахара.
  3. Затем в сироп поместить кабачки, варить в течение 15 минут после закипания, постоянно помешивая, пишет VN.RU
  4. Далее нужно приступить к стерилизации банок. Затем выложить в них получившийся десерт, залить сиропом, закатать.
  5. Банки перевернуть и дождаться полного остывания. Хранить в холодном месте.

Заготовить кабачки на зиму можно и как корейскую закуску. Овощи приобретают пикантную остроту.

Салат "Кабачки по-корейски"

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Сладкий перец – ½ шт.
  • Зонтики укропа – по вкусу
  • Кинза и другая зелень – по вкусу
  • Яблочный уксус – 2/3 ст.
  • Растительное масло – 2/3 ст.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.

Этапы приготовления:

  1. Кабачок и морковь натереть на терке для корейской моркови. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой.
  2. Овощи перемешать, добавить нарубленную зелень.
  3. Банки и крышки простерилизовать, положить внутрь овощную смесь.
  4. Для заправки смешать масло, соевый соус, уксус и сахар, – пишет "Сегодня". 
  5. Залить овощи заправкой, закрыть крышкой, встряхнуть. Закатать овощную смесь, перевернуть вверх дном и дать полностью остыть. Далее хранить в прохладном месте.

Ранее "Утро" рассказывало, как законсервировать помидоры без стерилизации. 

Дарья ПЕТРОВА
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