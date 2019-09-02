Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
339 новости
Конец лета – самое время делать закрутки на зиму. Кроме огурцов и помидоров можно заготовить и другие овощи. Например, кабачки на зиму можно приготовить с добавлением ананасового сока – это сделает их похожими на экзотический фрукт.
Рецепт кабачков "а-ля ананасы"
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
Заготовить кабачки на зиму можно и как корейскую закуску. Овощи приобретают пикантную остроту.
Салат "Кабачки по-корейски"
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
Ранее "Утро" рассказывало, как законсервировать помидоры без стерилизации.
Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам
Взрыву на полигоне в Архангельской области нашли объяснение