Необычный вкус закуске придаст ананасовый сок

Конец лета – самое время делать закрутки на зиму. Кроме огурцов и помидоров можно заготовить и другие овощи. Например, кабачки на зиму можно приготовить с добавлением ананасового сока – это сделает их похожими на экзотический фрукт.

Рецепт кабачков "а-ля ананасы"

Ингредиенты:

Кабачок – 1 кг

Ананасовый сок – 350 мл

Сахар – 100-125 гр

Лимонная кислота – 2/3 ч. л.

Ванилин – на кончике ножа

Этапы приготовления:

Кабачок нужно разрезать на две части, удалить семена. Затем нарезать поперек, чтобы получились полукольца. Смешать сахар, сок, лимонную кислоту и ванилин. Поставить на огонь и прогревать до полного растворения сахара. Затем в сироп поместить кабачки, варить в течение 15 минут после закипания, постоянно помешивая, пишет VN.RU Далее нужно приступить к стерилизации банок. Затем выложить в них получившийся десерт, залить сиропом, закатать. Банки перевернуть и дождаться полного остывания. Хранить в холодном месте.

Заготовить кабачки на зиму можно и как корейскую закуску. Овощи приобретают пикантную остроту.

Салат "Кабачки по-корейски"

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Сладкий перец – ½ шт.

Зонтики укропа – по вкусу

Кинза и другая зелень – по вкусу

Яблочный уксус – 2/3 ст.

Растительное масло – 2/3 ст.

Соевый соус – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Этапы приготовления:

Кабачок и морковь натереть на терке для корейской моркови. Огурцы и перец нарезать тонкой соломкой. Овощи перемешать, добавить нарубленную зелень. Банки и крышки простерилизовать, положить внутрь овощную смесь. Для заправки смешать масло, соевый соус, уксус и сахар, – пишет "Сегодня". Залить овощи заправкой, закрыть крышкой, встряхнуть. Закатать овощную смесь, перевернуть вверх дном и дать полностью остыть. Далее хранить в прохладном месте.

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