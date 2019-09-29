Назван первый признак импотенции

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Ученые назвали признак, по которому можно определить начинающиеся проблемы с половой функцией у мужчины. Приближение импотенции внимательный наблюдатель может вычислить по походке.
Семенящая походка, установили исследователи из Школы медицины Университета Хиросаки в Японии, указывает на слабые мышцы тазового дна. Это же, говорится в отчете ученых, опубликованном в журнале The Journal of Sexual Medicine, говорит об эректильной дисфункции.
Сопоставление статистических данных, составленных на основе анализа 324 добровольцев, показал, что у мужчин с минимальной длиной шага риск импотенции повышен на 40% по сравнению с теми представителями сильного пола, которые идут по жизни широко шагая. Впрочем, специалисты отмечают, что одной походкой причины проблем в сексуальной сфере не ограничиваются.
Консультант-уролог из Bristol Urology Associates Радж Персад напомнил, что потенция зависит от кровоснабжения, состояния нервов, общего уровня либидо и множества других факторов, в том числе психологических. Однако маленький шаг может дать сигнал, что мужчине стоит задуматься о своем здоровье и задуматься о профилактике импотенции.
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