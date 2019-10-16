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Россиян предупредили об аномальных морозах в ноябре

Россияне расплатятся за теплый ноябрь аномальными морозами
Фото: www.globallookpress.com
Погодные парадоксы объяснили климатическим балансом

Сообщение о теплом ноябре недолго радовало россиян. Вслед за хорошей новостью последовало предупреждение о сильных морозах. Правда, в отдельных регионах.

Именно благодаря лютому холоду в природе будет соблюден температурный баланс, объяснил предстоящие погодные аномалии кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев.  

"Есть научные работы, которые доказывают, что погода начинает "нервничать" – чаще происходят температурные аномалии. Если один месяц оказывается непривычно теплым, то скорее всего, для того, чтобы средняя температура оказалась близкой к норме, какой-то следующий месяц окажется диаметрально противоположным по знаку и тоже аномальным", – пояснил эксперт в беседе с "URA.RU".

Он также обратил внимание на неторопливую зиму, которая не спешит вступать в свои права, на размытые сезонные границы и на ускоренный средне-глобальный рост температур. Россия по этому показателю, отметил Киселев, обгоняет другие страны в два раза.  

Однако глобальное потепление пока не грозит Сибирской части России. Так, первые недели ноября в Новосибирске и Кемерово будут снежными, передает "СвободнаяПресса". С самого начала месяца температура уйдет в минус и будет только понижаться. 

Ксения АНДРЕЕВА
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