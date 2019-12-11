Подробный эротический гороскоп для женщин и мужчин

Знак зодиака влияет не только на характер и привычки человека, но и на его сексуальный темперамент. Узнать свои особенности поможет гороскоп для всех знаков зодиака. С его помощью можно понять желания любимого человека и предсказать его эротические фантазии.

Овен

Представители этого знака в постели такие же неугомонные, как и в жизни. Овны любят доминировать над своим партнером и держат весь процесс под своим контролем. Звезды советуют Овнам чаще обращать внимание на желания партнера. Также Овны без ума от эротических сюрпризов.

Телец

Телец – один из самых чувственных знаков. Именно в сексе представители этого знака достигают полной гармонии с партнером. Однако звезды советуют отключать голову во время близости, это может мешать вам сосредоточиться на процессе. Также Тельцы довольно скрытные, узнать их эротические фантазии будет непросто.

Близнецы

Интимная близость для Близнецов не главное – им важнее поцелуи, объятья и ласки второй половинки. Поэтому и в партнеры представителям этого знака советуют выбирать спокойного человека. Также Близнецы часто используют секс как тайное оружие.

Рак

Рак становится по-настоящему раскрепощенным в постели только с любимым человеком. Случайные связи представителей этого знака не интересуют, зато ради второй половинки в постели он пойдет на все. Раки требуют к себе трепетного отношения, поэтому и партнер им нужен нежный.

Лев

Лев, как представитель огненного знака, в постели страстен и активен. С представителями этого знака близость может случиться в самом неожиданном месте. Астрологи считают, что Львы могут использовать физическую близость как средство для борьбы с плохим настроением. Также Львы любят, чтобы все время в постели уделялось только им.

Дева

В постели Девы обычно сдержанные и немного зажатые, но только пока не встретят подходящего партнера. Страстный любовник или любовница поможет скромным Девам раскрепоститься и избавиться от напряжения. Девы ждут от своей второй половинки романтических сюрпризов, которые помогут им настроиться на нужный лад.

Весы

Сексуальная жизнь Весов постоянно меняется: представители этого знака легко могут обходиться без секса, а потом срываются и бросаются в омут с головой. Звезды советуют Весам внимательно подходить к выбору партнеров и чаще брать инициативу в постели, чтобы воплотить в жизнь свои эротические фантазии.

Скорпион

Удовлетворить сексуальный аппетит Скорпионов может только такой же страстный и активный партнер. Но в интимной жизни представителей этого знака все равно не обходится без трудностей: слишком пассивного любовника они легко подавляют, а близость со страстным превращается в борьбу. Эротический гороскоп для всех знаков зодиака советует Скорпионам чаще расслабляться в постели.

Стрелец

Представители этого знака воспринимают интимную близость как игру. Стрельцам нужно постоянно менять место, играть в ролевые игры и придумывать новые способы доставить партнеру удовольствие. В интимной жизни Стрельцы являются идеальными любовниками, так как прежде всего думают о партнере, забывая о себе.

Козерог

Козероги быстро теряют интерес к сексу с одним партнером, поэтому зачастую имеют на стороне любовника или любовницу. Удержать представителя этого знака сможет только страстный пертнер, который подчинит Козерога. Сексуальный гороскоп советует Козерогу не сближаться с другими слишком быстро.

Водолей

Водолей – творческий знак, скучать с которым в кровати точно не придется. Эротические игры, сексуальные наряды и романтическая обстановка – этим Водолеи смогут по-настоящему осчастливить вторую половинку в интимном плане. Однако временами на представителей этого знака нападает апатия, и их потребность в сексе исчезает.

Рыбы

Рыбы – очень нежные и внимательные любовники. Представители этого знака предпочитают романтический секс с любимым человеком. Раскрепоститься Рыбам бывает непросто, а их партнерам стоит запастись терпением, но результат того стоит.

Таков сексуальный гороскоп для всех знаков зодиака. Ранее "Утро" рассказывало, кому повезет с деньгами в 2020 году по гороскопу для всех знаков зодиака.