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Удивительные круги на песке обнаружили на пустынном побережье острова Исла-дель-Кармен в Мексике. Ямы в форме ровных кругов были заполнены грязью и соединялись прямыми линиями. Специалисты решили, что эти узоры – послание инопланетян. Необычное явление снял на видео пилот мексиканской компании Aeroservicios Especializados.
Остров необитаем и покрыт дикими манговыми зарослями. Технику для проведения таких масштабных земляных работ туда доставить невозможно. К тому же, грязь медленно заполняет ямы, поэтому выкапывать их пришлось бы не только вручную, но и одновременно, пишет The Big Thу One.
Уфологи считают, что загадочные ямы были вырыты инопланетянами, хотя есть и другая версия – круги могут быть ловушками для креветок или приготовлением к посадке новой манговой рощи.
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