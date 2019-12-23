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Новый год ударит по карману россиян

Новый год ударит по карману россиян
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Продукты на праздничный стол влетят в копеечку

В России подсчитали затраты на новогодний стол. Оказалось, что праздник на четверых нынче стал дороже почти на 3% и обойдется среднестатистической семье в 6430,78 рублей. 

Средний чек вырос, например, из-за сливочного масла, которое поднялось в цене на 11 с лишним процентов. Чуть меньше – апельсины и сыры, говорится в сообщении Росстата. 

Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели. Возможно, именно за счет них новогоднее меню не разорит жителей страны. 

Так, семейный бюджет уберегут свежие огурцы, которые упали в цене почти на 9%. Полкилограмма овоща стоит менее 50 руб.

В разы дороже лососевая икра. Хотя, в целом, она стала дешевле без малого на 5%. Баночка деликатеса обойдется порядка 730 руб. 

А еще приятная стоимость на прилавках держится на картофель и кур. Кроме того, немного сбавили цену некоторые алкогольные напитки отечественного производства, в частности ординарный коньяк и игристое вино. 

По подсчетам экспертов, Новый год выльется в копеечку жителям Чукотки, дешевле всех его отметят в Ингушетии. 

Ксения АНДРЕЕВА

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