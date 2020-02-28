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Витаминный коктейль: народное средство поможет при гипертонии

Витаминный коктейль: народное средство поможет при гипертонии
Фото: pixabay.com
Смесь всего из 6 продуктов снизит давление

Высокое давление не только значительно ухудшает самочувствие, но и приводит к другим серьезным заболеваниям. Чтобы поддерживать состояние в норме, не обязательно принимать массу таблеток: иногда улучшить самочувствие помогут простые народные рецепты.

Средство, которое легко готовится в домашних условиях, при регулярном употреблении не только снижает давление, но и укрепляет стенки сосудов, а также обладает противовоспалительным действием. Каждый из ингредиентов народного средства от давления невероятно полезен для организма, а сочетание эти продуктов усиливает их действие в несколько раз.

Для приготовления лекарства понадобится: 100 г клюквы, 100 г шиповника, лимон, четыре зубчика чеснока, 100 г грецких орехов и ложка меда. Все ингредиенты измельчить в блендере. Средство от гипертонии готово. Принимать лекарство автор Яндекс.Дзен-канала "Здоровье дороже денег" советует два раза в день по одной столовой ложке.

Однако важно не заниматься самолечением и перед употреблением этого средства, а также при любых проблемах с давлением обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее специалисты перечислили несколько действенных способов, которые помогут избавиться от проблем с давлением.

Карина СИРАЗОВА

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