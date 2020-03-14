Хорошая новость для любителей вечерних перекусов – поздняя еда не принесет вреда фигуре, если выбрать правильные продукты

Уснуть на голодный желудок довольно трудно – эта подборка выручит, если поужинать вовремя не получилось.

Рыбу можно есть без опаски поправиться. И красная, и белая содержат много белка, который не провоцирует набор лишних килограммов. Однако готовить лучше в духовке или на пару. Жареную рыбу есть после шести не стоит.

Вечером также со спокойной совестью можно сделать салат из помидоров. Сочная ягода содержит ликопин, который способствует расщеплению жиров в организме. То что надо для тех, кто на диете.

Нежирные молочные продукты тоже прекрасно подходят для вечернего перекуса. Съешьте несладкий йогурт, творог или выпейте кефир – туда можно добавить отруби в качестве источника клетчатки.

Несмотря на калорийность бананов, автор канала "Диеты и питание при заболеваниях" в "Яндекс.Дзен" включил их в "вечернюю" подборку. Сладкие плоды даже используют в специальных диетах, отмечается в статье.

Неожиданно в списке оказались и каши, которые диетологи зачастую советуют есть с утра, чтобы зарядиться энергией. Впрочем, от гречки на гарнир к рыбе вред для фигуры вряд ли будет. А вот есть на ночь овсянку или рисовую кашу, вероятно, захочет не каждый.

Ранее "Утро" писало, какие продукты полезно есть для продления молодости.