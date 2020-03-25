Продукты, содержащие крахмал, не дают сбросить вес

Многие диеты включают в себя овощи. Однако не все из них действительно могут помочь достичь фигуры мечты. Так, картофель, кукуруза, горох и фасоль не ведут к заветной цели. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

Специалисты 20 лет следили за американцами: около 13 тысяч его участников разделили на две группы. Первая ела овощи, в которых было много крахмала, а другие – по большей части зелень. Оказалось, что крахмал не позволяет добиться желаемой цифры на весах. Те, у кого в рационе было мало этого вещества, быстрее теряли в весе. При этом употреблять такие овощи меньше, чем обычно, неопасно, но совсем отказываться от них не стоит.

Исследователи, как пишет Planet Today, считают, что те люди, которые хотят похудеть, должны просто уменьшить долю таких овощей в своем ежедневном рационе. А вот шпинат, капусту, лук, укроп, зеленый салат, а также яблоки и груши стоит есть больше, чтобы быстрее похудеть.