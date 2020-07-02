Православный календарь предлагает в этот день чтить память епископа Патарского и священномученика Мефодия

В третьи сутки июля наши предки занимались охотой. Считалось, что если поймать хоть одну птицу, то весь год будет удачным. Также в этот день могла дать знать о себе нечистая сила.

Что можно и нельзя делать 3 июля

В этот день рекомендовалось охотиться и заготавливать травы и лекарственные растения на зиму.

Также можно подкормить бездомных животных.

Ссориться в этот день запрещалось. Наоборот, лучше наладить отношения с близкими и извиниться за свои проступки.

Завидовать также не стоит – это привлечет плохую энергию.

Выкидывать еду запрещено.

Народные приметы на 3 июля

Если в день Мефодия начались дожди, то идти они будут долго.

Паук начал плести паутину – погода наладится.

Муравьи спрятались? Жди грозу.

Если птицы начинают громко кричать, то погода испортится.

Перепела подлетают близко к домам – зима будет очень холодной.

Отсутствие ветра предвещает осадки.

Верить снам со 2-го на 3 июля не стоит: они не сбудутся.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на июль.