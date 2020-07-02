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В третьи сутки июля наши предки занимались охотой. Считалось, что если поймать хоть одну птицу, то весь год будет удачным. Также в этот день могла дать знать о себе нечистая сила.
Что можно и нельзя делать 3 июля
В этот день рекомендовалось охотиться и заготавливать травы и лекарственные растения на зиму.
Также можно подкормить бездомных животных.
Ссориться в этот день запрещалось. Наоборот, лучше наладить отношения с близкими и извиниться за свои проступки.
Завидовать также не стоит – это привлечет плохую энергию.
Выкидывать еду запрещено.
Народные приметы на 3 июля
Если в день Мефодия начались дожди, то идти они будут долго.
Паук начал плести паутину – погода наладится.
Муравьи спрятались? Жди грозу.
Если птицы начинают громко кричать, то погода испортится.
Перепела подлетают близко к домам – зима будет очень холодной.
Отсутствие ветра предвещает осадки.
Верить снам со 2-го на 3 июля не стоит: они не сбудутся.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на июль.
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