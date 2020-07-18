Календарь садовода на 19 июля

Календарь садовода на 19 июля
Фото: pixabay.com
План посевных работ на день от "Утро.ру"

Луна 19 июля окажется в Раке. Этот знак символизирует стабильность и благоволит к тем, кто хочет поработать в саду или на огороде. Каким образом стоит ухаживать за растениями и какие дела следует отложить – в материале "Утро.ру". 

Что нужно сделать в огороде 19 июля 

  • День замечательно подходит для ухода за пасленовыми культурами: перцами, баклажанами и помидорами. У первых двух следует удалить боковые побеги, у цветущих оставить по одному крупному, хорошо развитому листу. Он обеспечит питание завязывающихся плодов.Также следует подкормить пасленовые минеральными удобрениями. 
  • Обратите внимание и на посадки картофеля: пришло время для их окучивания. Это простимулирует образование корнеплодов.
  • День отлично подойдет для ухода за плодовыми кустарниками: смородиной и жимолостью. После плодоношения можно провести санитарную обрезку, чтобы простимулировать вызревание побегов. Кусты, кроме того, неплохо отзовутся на подкормку фосфором и калием. 
  • Цветоводам стоит уделить внимание розам: удалить увядшие соцветия до первой сильноразвитой почки и произвести прищипку "жирующих" побегов. Этот комплекс мероприятий создаст все условия для качественной второй волны цветения. 


Что нельзя делать в саду 19 июля 

  • Стоит воздержаться от прореживания корнеплодов и подкормок азотными удобрениями. 
  • Не следует сегодня прищипывать и обрезать хвойные культуры. Эту процедуру лучше отложить на конец лета – начало осени. 
  • День не подходит для кошения газона. 


Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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