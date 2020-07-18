План посевных работ на день от "Утро.ру"

Луна 19 июля окажется в Раке. Этот знак символизирует стабильность и благоволит к тем, кто хочет поработать в саду или на огороде. Каким образом стоит ухаживать за растениями и какие дела следует отложить – в материале "Утро.ру".

Что нужно сделать в огороде 19 июля

День замечательно подходит для ухода за пасленовыми культурами: перцами, баклажанами и помидорами. У первых двух следует удалить боковые побеги, у цветущих оставить по одному крупному, хорошо развитому листу. Он обеспечит питание завязывающихся плодов.Также следует подкормить пасленовые минеральными удобрениями.

Обратите внимание и на посадки картофеля: пришло время для их окучивания. Это простимулирует образование корнеплодов.

День отлично подойдет для ухода за плодовыми кустарниками: смородиной и жимолостью. После плодоношения можно провести санитарную обрезку, чтобы простимулировать вызревание побегов. Кусты, кроме того, неплохо отзовутся на подкормку фосфором и калием.

Цветоводам стоит уделить внимание розам: удалить увядшие соцветия до первой сильноразвитой почки и произвести прищипку "жирующих" побегов. Этот комплекс мероприятий создаст все условия для качественной второй волны цветения.





Что нельзя делать в саду 19 июля

Стоит воздержаться от прореживания корнеплодов и подкормок азотными удобрениями.

Не следует сегодня прищипывать и обрезать хвойные культуры. Эту процедуру лучше отложить на конец лета – начало осени.

День не подходит для кошения газона.





Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю.