Кому выгодно дело Ефремова

Беспрецедентные попытки влияния на суды и адвокатуру. Кто будет контролировать правосудие: Генпрокуратура, Госдума, Совет Федерации?

Резонансное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова стало поводом для некоторых структур, связанных с прокуратурой, заявить о своём контроле над сферой правосудия: судьями и адвокатами.

22 июля глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Генпрокуратура взяла на особый контроль решение по делу о ДТП с участием актера. Как указал в своем сообщении Пискарев, необходимо исключить влияние извне.

"Самое главное, чтобы суд не реагировал на это все, а принимал решение на основании добросовестно проведенного расследования", – тем самым явно подчеркнув излишнюю независимость судов.

Мосгорсуд отреагировал незамедлительно, отметив уже на следующий день 23 июля, что "при принятии решений суд независим и, в том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры. В соответствии с п. 2 ст. 8.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Необходимо подчеркнуть, что прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами УПК РФ, в которых возможность контроля за действиями суда при осуществлении правосудия отсутствует", чем окончательно поставил Генпрокуратуру на место.

Этот "наезд" на суды происходит на фоне неприкрытой попытки Совета Федерации напрямую контролировать адвокатское сообщество. Как известно из сайта Федеральной палаты адвокатов РФ, 23 июня 2020 года Совет ФПА, рассмотрел поведение адвокатов, принимающих участие в уголовном деле по ДТП с участием Михаила Ефремова и подверг их наказанию в форме открытой публикации, в которой высказал "обеспокоенность и озабоченность" недостаточно сдержанным и взвешенным поведением этих адвокатов в публичных выступлениях.

10 июля 2020 года полномочный представитель Совета Федерации в Генеральной прокуратуре Российской Федерации Андрей Клишас потребовал от ФПА наказать адвокатов второй раз за те же самые высказывания. По результатам интервью с сенатором Клишасом, РБК написали: "Клишас попросил остановить "водевиль" адвокатов по делу Ефремова. Сенатор напомнил, что адвокатура – "не шапито", и предупредил, что если поведение адвокатов по делу Ефремова не сможет взять под свой контроль ФПА, то им могут заняться другие органы". Подробнее на РБК.

Фактически, сенатор в ультимативной форме потребовал от ФПА предоставить ему механизмы контроля над адвокатурой, а в случае, если ФПА такой контроль ему не предоставит, сенатор Клишас его получит с помощью других органов.

А уже 13 июля ФПА капитулировала – пресс-служба ФПА РФ сообщила, что Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко удовлетворил требования Клишаса, объявив о возбуждении дисциплинарных дел, что идет в разрез с решением Совета Палаты от 23 июня., который ограничился внушением.

Очевидно, что перед нами разворачивается борьба за последнее независимое профессиональное сообщество, которое законодательно обладает определенным уровнем неприкосновенности, сохраняет нейтралитет и занимает заметное место в системе сдержек и противовесов нашего общества. Такие попытки оказать давление на адвокатов и суды могут дискредитировать судебную систему по всей ее вертикали. Намерения главы Совфеда навязать внешний контроль адвокатскому сообществу и заявления представителя Госдумы о контроле Генпрокуратуры над судебными решениями подрывают доверие к судебной системе и сводят на нет принцип независимости деятельности адвокатов.

При этом, нельзя не сравнить реакцию судей с реакцией адвокатов: Мосгорсуд немедленно пресёк поползновения Генпрокуратуры вмешаться в судебные решения и дал твердый отпор этим заявлениям. Адвокатское сообщество, со своей стороны, капитулировало пред Генпрокуратурой немедленно, без малейших колебаний. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что Федеральная Палата Адвокатов действует не про своей воле, а конкретно капитулирует перед попыткой контроля над адвокатским сообществом, 11 июля 2020 года статс-секретарь Константин Добрынин в своем блоге от имени ФПА опубликовал обращение к сенатору Клишасу, в котором однозначно намекнул, что ФПА знает, что контроль над адвокатами не входит в полномочия Генпрокуратуры и Совфеда, то есть, что если ФПА и выполнит указания сенатора Клишаса, то это будет сделано не добровольно, а исключительно по принуждению.