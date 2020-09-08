Что случилось сегодня: последние новости на 8 сентября
Михаилу Ефремову огласили окончательный приговор, а Александр Лукашенко дал большое интервью российским СМИ – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
После похищения Марии Колесниковой накануне, всплыла информация, где засекли оппозиционеров. По некоторой версии, женщину выпихнули из машины на границе с Украиной.
Александр Лукашенко дал большое интервью российским журналистам. Президент сообщил, что, скорее всего, пересидел на своем посту. После протестов в стране, он указал, чего именно хотят движущие силы – по его словам, те нацелены на Россию. После того, как те приведут к краху Белоруссию, следующей станет наша страна.
Москва раскрыла блеф Берлина по делу Навального.
Иностранные СМИ "раскрыли" план Путина на Балканах. Подозревают, что Россия намерена расколоть регион.
Армия
Американцы дали четкий сигнал Крыму. США занялись разработкой "необитаемых" десантных кораблей.
Россия взялась за переброску войск в Белоруссию. Появились новые причины для приезда российских военных.
В Ливии сбили самолет с русскоязычным летчиком.
НАТО и Украина готовятся захватить Крым.
Экономика
Падение курса рубля в последнее время ставит новые рекорды. Евро впервые за последние четыре года перескочил за 90 рублей. Этому могут быть несколько причин.
Если Берлин все же решиться заморозить проект "Северного потока – 2", то это станет большой ошибкой. В Бундестаге полагают, что это чревато не только экономической, но и репутационной расплатой.
Происшествия
В доме Легкоступовой полицейские обнаружили трупы двух женщин. Соседи вызвали правоохранителей из-за неприятного запаха.
Жизнь
Власти всерьез подумывают о введении дополнительного выходного дня. Им может стать последний день года.
Навального вывели из комы. Появились первые сведения о его состоянии. Пока оппозиционер не в состоянии произнести и слова.
Источники, близкие к окружению Навального, сообщили о неожиданных причинах, почему могли отравить оппозиционера. Полагают, что ему грозит второе покушение.
Шоу-бизнес
Выпуск нового шоу Дмитрия Шепелева обернулся скандалом. Зрители требуют смены ведущего.
Озвучен приговор Михаилу Ефремову. За ДТП, в результате которого погиб человек, актеру назначили неожиданно большой срок.
У Розы Сябитовой врачи нашли опухоль. Ситуация оказалась довольно запущенной.
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