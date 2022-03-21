Поступок женщины сравнили с предательством Иуды за 30 серебряников

Действия редактора Первого канала Марины Овсянниковой – это не крик души, а спланированная продажная провокация. Об этом заявил шеф студии новостей телеканала Кирилл Клейменов.

По его словам, руководство канала осознанно не стало пороть горячку после того, как Овсянникова выскочила с антироссийским плакатом во время новостного эфира. Вариант, что у женщины сдали нервы или что это был искренний порыв, крик души, допускался до последнего. Но нет. Факты свидетельствуют, что это была спланированная акция, согласованная с западными кураторами.

Во-первых, в то время, как Овсянникова махала плакатом в прямом эфире, около Телецентра уже дежурил ее адвокат. Кадры с Овсянниковой появились во всех ведущих западных СМИ буквально сразу после их трехсекундного мелькания в эфире Первого канала. А перед тем, как устроить провокацию, женщина говорила по телефону с сотрудником посольства Великобритании. "Не с визовым центром, а именно с посольством", – подчеркнул Клейменов.

По его оценке, Овсянникова предала "людей, с которыми бок о бок проработала почти 20 лет", и страну, в которой жила, "за твердо оговоренный бонус". При этом выскочила в эфир она тоже не в первый попавшийся день, а лишь после того, как получила очередную зарплату на канале.

Ранее ведущая Екатерина Андреева, эфир которой попыталась сорвать Овсянникова, высказала недоумение, почему редакторша столько лет продолжала работать на федеральном канале, если ее не устраивала его политика.

Ранее Останкинский суд вынес постановление оштрафовать Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы в интернете к незаконной массовой акции. Такое мягкое наказание поразило западных журналистов: они рассчитывали, что женщину лишат свободы, а президент Франции Эммануэль Макрон даже предлагал ей убежище.