Сотни новогодних шаров и тысячи загадок: как развлекались родные мобилизованных в московском центре поддержки

Сотни новогодних шаров и тысячи загадок: как развлекались родные мобилизованных в московском центре поддержки
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Мероприятия были организованы для родстве6нников участников СВО всех возрастов

В центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского прошли предновогодние встречи. В течение двух недель там устраивали мастер-классы, квесты, конкурсы для детей, подростков, их мам и бабушек. Весело и с пользой проведенное время пролетело незаметно, рассказала замдиректора центра Ольга Лотванова.

"Занимаясь творчеством, наши гости провели драгоценное время вместе с родными людьми и зарядились добрыми, положительными эмоциями. Надеюсь, что предновогодние мероприятия запомнятся им уютной атмосферой, которую мы постарались создать в центре",

– поделилась Ольга Лотванова. Предновогодние мероприятия проходили с 1 по 16 декабря. Малыши вместе с мамами за это время расписали сотни новогодних шаров и смастерили сотни игрушек, отгадали тысячи загадок и приняли участие в десятках творческих конкурсах. Ребята постарше играли в настольные и ролевые игры. Мамы и бабушки с удовольствием участвовали в кулинарных мастер-классах и делились семейными рецептами.

На всех встречах присутствовали Дед Мороз со Снегурочкой, которым можно было рассказать стишок и спеть песенку. И, конечно, не обходилось без чаепития, сладкого угощения, подарков и памятных фотографий.

Центр поддержки семей мобилизованных находится по адресу: Москва, улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1 (ближайшее метро "Площадь Ильича" или "Римская"). Обратиться туда за помощью можно в любой день, кроме воскресенья. Уточнить время работы центра можно по телефону: +7 495 870-44-44.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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