На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" можно записать видеопоздравление для участников СВО

Желающие могут отправить военнослужащим оригинальную открытку

Во время новогодних праздников москвичи и гости столицы могут воспользоваться сервисами фестиваля "Путешествие в Рождество" и поздравить участников специальной военной операции.

Традиционный зимний фестиваль открылся в столице 23 декабря и продлится до 8 января. Все это время в красочных теплых домиках открыты творческие мастерские, где можно создать необычное поздравление для участников СВО. Волонтеры помогут оформить и подписать открытку, а на Пушкинской набережной в Парке Горького есть возможность записать даже видеообращение.

"Здесь открыта настоящая студия, где все гости могут записать небольшое новогоднее поздравление, выразить свои пожелания и сказать слова благодарности нашим героям",

– сообщили в оргкомитете фестиваля.

Всего в Москве работает 32 фестивальные площадки – как в центре города, так и в округах. Для гостей там организована интересная развлекательная программа: кулинарные и творческие мастер-классы, катки с прокатом коньков, кафе, где можно попробовать национальные блюда разных регионов России. Также на площадках фестиваля открыты пункты сбора подарков для участников СВО и детей новых российских территорий в рамках акции "Москва помогает".

Полную программу фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на сайте.