Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" передали 5 тысяч подарков детям и военнослужащим на территории СВО

Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" передали 5 тысяч подарков детям и военнослужащим на территории СВО
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Волонтеры помогают принимать и упаковывать посылки

На фестивале "Путешествие в Рождество" собрано уже более 5 тысяч подарков для детей и военнослужащих, находящихся сейчас на территории, где проходит специальная военная операция. Сладости, игрушки, спортивный инвентарь, теплые вещи приносят москвичи и гости столицы на пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает", которые открылись на фестивальных площадках.

Новогодняя акция "Москва помогает" стартовала 1 декабря. За это время для детей новых российских регионов и участников СВО москвичи передали более 70 тысяч посылок. Дополнительные пункты сбора на площадках зимнего фестиваля, который начался в столице 23 декабря, оказались весьма востребованными: многие жители города и туристы с удовольствием совмещают добрые дела с семейными прогулками.

"В первые дни посетители фестиваля принесли больше пяти тысяч подарков. Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим – перчатки, термобелье, шапки и шарфы. Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения",

– сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в Москве сейчас работает 50 пунктов сбора "Москва помогает", в том числе на фестивальных площадках на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ, Воробьевых горах, в Таганском парке, у Гольяновского пруда и т.д.

"Очень удобно, что пункт сбора подарков в центре города, рядом с катком в Таганском парке, где мы постоянно гуляем. Здорово, что можно совершить добрый поступок недалеко от нашего дома. Мне кажется, пункты сбора в парках – это очень удобно: идешь гулять и можешь сразу занести гостинцы",

– рассказывает москвичка Мария Богословская.

Помогают собирать посылки, упаковывать их и отправлять в новые регионы и зону СВО волонтеры. Стать им может любой желающий старше 14 лет. Подробнее – на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и на его страницах в соцсетях.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Ракета Судного дня: в России предложили похоронить ВСУ с помощью "Сатаны"

Возможно ли это, ответил эксперт

Всплыла неудобная для Запада правда о ЗРК Patriot

Слова Владимира Путина нашли подтверждение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей