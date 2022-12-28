Посетители фестиваля "Путешествие в Рождество" передали 5 тысяч подарков детям и военнослужащим на территории СВО

Волонтеры помогают принимать и упаковывать посылки

На фестивале "Путешествие в Рождество" собрано уже более 5 тысяч подарков для детей и военнослужащих, находящихся сейчас на территории, где проходит специальная военная операция. Сладости, игрушки, спортивный инвентарь, теплые вещи приносят москвичи и гости столицы на пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает", которые открылись на фестивальных площадках.

Новогодняя акция "Москва помогает" стартовала 1 декабря. За это время для детей новых российских регионов и участников СВО москвичи передали более 70 тысяч посылок. Дополнительные пункты сбора на площадках зимнего фестиваля, который начался в столице 23 декабря, оказались весьма востребованными: многие жители города и туристы с удовольствием совмещают добрые дела с семейными прогулками.

"В первые дни посетители фестиваля принесли больше пяти тысяч подарков. Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим – перчатки, термобелье, шапки и шарфы. Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения",

– сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в Москве сейчас работает 50 пунктов сбора "Москва помогает", в том числе на фестивальных площадках на Манежной площади, Новом Арбате, ВДНХ, Воробьевых горах, в Таганском парке, у Гольяновского пруда и т.д.

"Очень удобно, что пункт сбора подарков в центре города, рядом с катком в Таганском парке, где мы постоянно гуляем. Здорово, что можно совершить добрый поступок недалеко от нашего дома. Мне кажется, пункты сбора в парках – это очень удобно: идешь гулять и можешь сразу занести гостинцы",

– рассказывает москвичка Мария Богословская.

Помогают собирать посылки, упаковывать их и отправлять в новые регионы и зону СВО волонтеры. Стать им может любой желающий старше 14 лет. Подробнее – на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" и на его страницах в соцсетях.