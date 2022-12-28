Детям участников СВО устроили праздник в Москве

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В столице началась пора новогодних представлений и зимних развлекательных мероприятий для детей. Посетить их могут, в том числе, дети участников специальной военной операции. Бесплатные билеты на удобную дату им доставят вместе со сладкими подарками, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.
Город сейчас старается оказывать комплексную поддержку мобилизованным москвичам и их семьям. Чтобы создать атмосферу праздника, сотрудники столичного комплекса соцразвития и волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки приезжают домой к детям военнослужащих, разыгрывают мини-представление, дарят подарки и вручают билеты на новогодние мероприятия.
"Вчера прошли первые новогодние представления для детей в возрасте от трех до 13 лет: Елка Мэра в Гостином Дворе, новогодние представления в Кремле и Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Эти мероприятия будут продолжаться до 8 января. Кроме них, дети участников СВО посетят ледовые шоу и катки в столичных парках",
– рассказал Владимир Филиппов.
Помимо билетов на детские представления, город дарит подарки к праздничному столу женам и родителям участников СВО. Родственники военнослужащих, с которыми еще не согласовали дату доставки, могут уточнить информацию по телефону +7 (495) 870-44-44.
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