Москва организовала праздник для детей участников СВО из регионов

Москва организовала праздник для детей участников СВО из регионов
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Все расходы на путешествие юных гостей и их сопровождающих город взял на себя

Москва организовала для детей участников специальной военной операции из других регионов России предновогоднее путешествие в столицу. Юные туристы с сопровождающими провели в Москве время с 13 по 29 декабря весело и с пользой.

"По поручению Мэра Москвы мы подготовили программу “Зимняя сказка”, чтобы показать ребятам столицу в канун Нового года и сделать так, чтобы от поездки остались только положительные эмоции. Все затраты город взял на себя, а мы подобрали экскурсионную программу, чтобы каждый ребенок смог увидеть разнообразие Москвы с ее музеями, парками и прогулками по украшенным улицам",

– рассказал председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

Сказка начиналась с первого момента пребывания в Москве. Гостей организованно встречали в аэропорту, доставляли в отель, помогали с заселением и предлагали обширную экскурсионно-развлекательную программу. Красная площадь, Никольская улица, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы – вот лишь немногие туристические места, которые увидели юные гости. Вместе с сопровождающими они побывали также на ВДНХ, в Музее Москвы, в Измайловском кремле и, конечно, на Елке мэра в Гостином дворе.

"Мы постарались создать теплую и гостеприимную атмосферу. В этом, безусловно, заслуга волонтеров столицы, которые были рядом с нашими гостями с момента встречи и до расставания. Нам удалось создать частичку праздника и новогоднего настроения для всех, кто был у нас в гостях",

– уверена председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Для самих участников СВО, а также для детей, проживающих в новых регионах России, в Москве организован сбор подарков к Новому году.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ

Эксперты Поднебесной внимательно следят за развитием событий

Украинская ракета ударила по Белоруссии

Информация появилась в прессе республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей