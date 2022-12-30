Москва организовала праздник для детей участников СВО из регионов

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Москва организовала для детей участников специальной военной операции из других регионов России предновогоднее путешествие в столицу. Юные туристы с сопровождающими провели в Москве время с 13 по 29 декабря весело и с пользой.
"По поручению Мэра Москвы мы подготовили программу “Зимняя сказка”, чтобы показать ребятам столицу в канун Нового года и сделать так, чтобы от поездки остались только положительные эмоции. Все затраты город взял на себя, а мы подобрали экскурсионную программу, чтобы каждый ребенок смог увидеть разнообразие Москвы с ее музеями, парками и прогулками по украшенным улицам",
– рассказал председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.
Сказка начиналась с первого момента пребывания в Москве. Гостей организованно встречали в аэропорту, доставляли в отель, помогали с заселением и предлагали обширную экскурсионно-развлекательную программу. Красная площадь, Никольская улица, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы – вот лишь немногие туристические места, которые увидели юные гости. Вместе с сопровождающими они побывали также на ВДНХ, в Музее Москвы, в Измайловском кремле и, конечно, на Елке мэра в Гостином дворе.
"Мы постарались создать теплую и гостеприимную атмосферу. В этом, безусловно, заслуга волонтеров столицы, которые были рядом с нашими гостями с момента встречи и до расставания. Нам удалось создать частичку праздника и новогоднего настроения для всех, кто был у нас в гостях",
– уверена председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Для самих участников СВО, а также для детей, проживающих в новых регионах России, в Москве организован сбор подарков к Новому году.
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