Собянин рассказал о программе празднования Дня России в Москве

Собянин рассказал о программе празднования Дня России в Москве
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В столице запланировано более 100 мероприятий

Москва масштабно отметит День рождения России. На 12 июня 2023 г. и предшествующие выходные запланировано более 100 увлекательных мероприятий. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В своем блоге он рассказал о некоторых из них.

Так, в музее-заповеднике "Коломенское" состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Россия".

"Гостей ждут театральные постановки, мастер-классы, хороводы и другие веселые и познавательные активности для взрослых и детей", – заверил мэр.

Москино подготовило к празднику киномарафон "Они сражались за Родину". Показы пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в парке "Зарядье". Зрители увидят фильмы из золотого фонда отечественного кинематографа: "Суворов", "Адмирал Нахимов", "Адмирал Ушаков", "Чапаев", "Котовский", "Александр Пархоменко", "Щорс", "Александр Невский". Киносеансы будут сопровождаться выступлениями артистов и историков кино.

На ВДНХ подготовили разнообразную программу, в том числе там пройдет слет туристов-любителей и организаторов турпоездок в рамках форума "Путешествуй!". В павильонах и на экоферме запланированы специальные мастер-классы, экскурсии, кинопоказы. 12 июня гости Главной выставки страны увидят иммерсивные спектакли и выступления известных музыкальных групп.

В Бабушкинском парке, парках "Ходынское поле", "Сокольники", "Ангарские пруды", саду имени Баумана и других зонах отдыха состоятся праздничные концерты.

В парке искусств "Музеон" 12 июня пройдет "Фестиваль национальностей". Студенты и молодые творческие коллективы представят народные танцы. Гости смогут пообщаться со студентами из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, узнать их обычаи, язык и культурные особенности, увидеть традиционные костюмы, украшения, книги, музыкальные инструменты, предметы быта разных народов.

Кроме того, в эти дни в Москве проходит традиционный фестиваль "Времена и эпохи", который посвящен важнейшим событиям истории нашей страны, напомнил Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщил, что большинство парковок в день праздника будут бесплатными.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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