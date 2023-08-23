Жителей Москвы приглашают на программу трудоустройства "ОФ.ФЕР"

Опытные в сфере рекрутинга помогут грамотно составить резюме и расскажут, что нужно для успешной карьеры

Жителей столицы приглашают на бесплатный образовательный интенсив "ОФ. ФЕР", который поможет построить успешную карьеру. Поучаствовать смогут не только молодые специалисты, но и те, кто подумывает о смене своей деятельности. Эксперты-рекрутеры окажут помощь в грамотном составлении резюме, а также расскажут, на что необходимо обратить внимание при отклике на вакансию.

Речь идет о новой программе проекта "ВРаботе", призванной обеспечить соискателей возрастом от 18 до 35 лет помощью в предложении о работе и развитии карьеры.

Участие примут 300 москвичей, для которых проведут образовательный курс в очном формате. Под наставничеством рекрутеров участники пройдут весь путь – от составления своего резюме до выбора необходимой компании-работодателя.

"Интенсив направлен на помощь молодежи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда", – уточнила председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

А ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о планах по созданию 68 тысяч рабочих мест при поддержке бизнес-отрасли за пределами центра города.