Чем россиянки кардинально отличаются от американок

Общественные ценности у женщин сильно отличаются

Жительница США, которая переехала в страну из России, в своем микроблоге рассказала, чем россиянки отличаются от американок. Всего она выделила пять качеств, за которые дамам в нашей стране могло быть стыдно, но в Америке это считается абсолютной нормой.

Например, американки ставят себя на первое место. Они не будут жертвовать собой ради других людей. Эгоистичное поведение поощряется обществом – если мать не уделяет ребенку все время, то в России ее назовут плохой, но в США противоположные взгляды.

Второй аспект – браки заключают рационально. Спонтанности в поведении американок в этом вопросе практически нет, поскольку они предпочитают подходить к выбору партнера для жизни с холодной головой.

Третье качество – отсутствие ценности семьи. Четвертое – зацикленность на зарабатывании денег. Для российского общества женщина-карьерист до сих пор является ругательством, но не для США.

И последнее, в Америке не положен продолжительный декрет матерям, поэтому матери выходят на работу спустя пару месяцев после родов. Нанимать няню в таких ситуациях – нормально, но в России считается неправильным, если первые годы жизни женщина не находится рядом с младенцем.

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