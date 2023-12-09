Ногти растут в разы быстрее: узнали действенный способ

Процедуру следует проводить раз в неделю

Справиться с ломкостью ногтей, укрепить, сделать красивыми и эффектными – об этом мечтают все женщины, которых природа этим обделила. Женский журнал "Клео.ру" узнал действенные способы, благодаря которым ногти растут в разы быстрее. Делимся проверенными хитростями.

В первую очередь нужно исключить дефицитное состояние организма, а именно проверить, хватает ли витаминов E, A и B7. Затем убедиться в том, что на ногти не воздействует постоянно вредная химия. Это касается ацетона и лака. Затем проверяем свое питание – оно должно быть сбалансированным и в нем должно хватать кальция. Его можно получить из молочной продукции.

Если все в порядке, то дальше следует воспользоваться простой хитростью. Покупаем специальный отвердитель для ногтей и раз в неделю полируйте их и обрабатывайте средством. Затем обязательно нанесите увлажнитель – масло или крем – на зону кутикулы.

Все дело в том, что отвердитель проникает прямо в структуру ногтей и образуют прочную сетку. В результате уже через месяц таких манипуляций результат будет заметен.

Также периодически следует втирать в ногти специальные бальзм-воски для ногтей, поскольку в них добавляют полезные экстракты и витамины, которые способствуют росту.

