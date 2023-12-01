Вот почему никогда нельзя выкидывать банановую кожуру: ее свойства невероятны

О таком еще никто не догадывался

О полезных свойствах бананов известно многое. Неоспоримые медицинские факты лишь подтверждают пользу этих фруктов для здоровья. А вот кожуру бананов многие почему-то недооценивают. И очень напрасно: она довольно полезна для организма – при правильном применении.

К примеру, на юге она активно применяется для отбеливания зубов. Естественно, только в бытовых условиях. При регулярных притирках мягкой стороной после чистки на эмали пятна постепенно сходят на нет. Снижается негативное воздействие от химических компонентов, которые содержатся в зубной пасте. А кальций, который содержится в кожуре, позволяет вашим зубам сохранять здоровое состояние.

Об омолаживающих свойствах банановой маски знают женщины. Однако не все догадываются, что кожура разглаживает на лице морщинки. Можно не размалывать ее в блендере – достаточно массажа с легким нажимом для деликатного втирания белых волокон.

А ранее "Утро" рассказывало о недавно открытой западными учеными свойстве кофейной гущи, которая, как оказалось, может излечить человека от определенных заболеваний – правда, поглощать ее в огромных объемах для этого не придется