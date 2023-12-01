Вот почему никогда нельзя выкидывать банановую кожуру: ее свойства невероятны

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О полезных свойствах бананов известно многое. Неоспоримые медицинские факты лишь подтверждают пользу этих фруктов для здоровья. А вот кожуру бананов многие почему-то недооценивают. И очень напрасно: она довольно полезна для организма – при правильном применении.
К примеру, на юге она активно применяется для отбеливания зубов. Естественно, только в бытовых условиях. При регулярных притирках мягкой стороной после чистки на эмали пятна постепенно сходят на нет. Снижается негативное воздействие от химических компонентов, которые содержатся в зубной пасте. А кальций, который содержится в кожуре, позволяет вашим зубам сохранять здоровое состояние.
Об омолаживающих свойствах банановой маски знают женщины. Однако не все догадываются, что кожура разглаживает на лице морщинки. Можно не размалывать ее в блендере – достаточно массажа с легким нажимом для деликатного втирания белых волокон.
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