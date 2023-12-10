Какое будущее предсказывает России и миру астролог в 2024-2026 годах

Какое будущее предсказывает России и миру астролог в 2024-2026 годах
Фото: Roman Denisov/Russian Look/www.globallookpress.com
Практически все сходятся на том, что произойдут серьезные сдвиги в экономике, политике и технологиях

По словам астролога Светланы Драган, нас ожидает переход в новую эру. Процессы ускорятся, ландшафт изменится. Не обойдется и без военных конфликтов, которые продлятся еще несколько лет.

Что касается экономики, старая система себя изжила. Необходимы реформы и переход к экономике, основанной на скоростных технологиях и социальных запросах общества.

В 2026 году, по прогнозам, появятся новые средства коммуникации и финансовых расчетов, что упростит нашу жизнь.

Для России эти годы должны принести улучшения. Создаются новые союзы, а планеты формируют благоприятную конфигурацию для защиты страны и дальнейшего развития.

Что касается Украины, то Киев ожидают тяжелые времена. По словам Светланы Драган, с марта 2024 по март 2025 прогнозируются разрушительные процессы и исчезновение региона. Осенью 2024 возможен своего рода "Нюрнбергский процесс" и воздаяние за прошлые действия.

Таким образом, несмотря на глобальные потрясения, Россию в ближайшие годы ожидают позитивные перемены. Хотя некоторые события могут оказаться болезненными, в целом страна движется вверх.

Ранее синоптики поделились тревожным для россиян прогнозом.

Источник: Дзен
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