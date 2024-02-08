Эксперт заявил об уничтожении в России десятков тысяч устройств Apple

Эксперт заявил об уничтожении в России десятков тысяч устройств Apple
Фото: www.unsplash.com
Популярные гаджеты будут физически ликвидированы

В нашей стране планируют превратить в пыль огромное количество гаджетов производства Apple. Такой информацией с общественностью в социальных сетях поделился известный эксперт в сфере высоких технологий Эльдар Муртазин.

Специалист пояснил, что такие радикальные меры придется применить в рамках исполнения запретительных мер на пользование техникой этой популярной американской компании для российских государственных служащих и чиновников.

Муртазин рассказал, что недавно побывал в Перми, где местные власти организовали проведение тендера на ликвидацию 26 единиц техники (телефоны, компьютеры). Победитель выполнит соответствующие работы за сумму в размере 1200 рублей.

Аналитики прикинули, что суммарно в текущем году в России будет превращено в пыль порядка 120 тысяч единиц техники с символикой яблока. Муртазин отметил, что стоимость этих товаров на вторичном рынке составляет примерно два миллиарда рублей.

"Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена", – обратил особое внимание эксперт.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какая жидкость является самой опасной для гаджетов. Пролитый напиток приведет к катастрофе.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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