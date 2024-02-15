Перт Бирюков рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве

Перт Бирюков рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Фото: Новосильцев Артур/ АГН Москва
К уборке снега в столице привлекли 165 тысяч человек

В ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы сотрудники всех городских коммунальных служб, включая специалистов по благоустройству и реконструкции. Всего в уборке и вывозе снега с городских улиц и крыш заняты 165 тысяч человек и 14,5 тыс. единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в четверг, 15 февраля.

Сильный снегопад обрушился на столицу в ночь со среды на четверг. За 12 часов выпало 10-12 см снега, причем осадки продолжаются.

"Достаточно сложные погодные условия: не только снег, но и минусовая температура. Поэтому службам городским приходится работать в усиленном режиме",

– отметил Петр Бирюков. Он заверил, что работа в таком режиме будет продолжаться до тех пор, пока последствия снегопада не будут ликвидированы полностью.

При этом заммэра попросил москвичей с пониманием относиться к ситуации, когда временно перекрывают движение по улицам, закрывают въезд в переулки. Сейчас для всех будет лучше не пользоваться личным транспортом, а пересесть на общественный.  

"Через 2-3 дня в городе снова будет комфортно передвигаться",

– заверил Петр Бирюков.

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