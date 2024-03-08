Губернатор Подмосковья поздравил семью участника СВО с 8 марта

Губернатор Подмосковья поздравил семью участника СВО с 8 марта
Фото Александры Степановой
Воробьев навестил супругу и двух дочерей героя России, который несет службу в зоне боевых действий

Андрей Воробьев поздравил супругу и двух дочерей Героя России, командира мотострелкового подразделения, который несёт службу в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья.

"Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье Героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание", – сказал Воробьев.

Супруга военнослужащего поделилась, что их муж и папа всегда проявляет заботу о семье, стараясь при любой возможности выйти на связь.

"Даже вот сейчас, когда он там, в самой гуще боевых действий, он все равно помогает нам, всегда на связи, старается успокоить. И вот за это – гордость", – подчеркнула старшая дочь военного.

Жена и дочери военного также рассказали, что в свободное время они занимаются волонтерством – делают маскировочные сети и окопные свечи, а также собирают тёплые вещи для отправки на передовую.

В беседе с семьей военного губернатор Подмосковья отметил важность поддержки бойцов и выразил надежду на их скорое возвращение домой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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